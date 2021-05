Katy Perry wordt Pokémontrainer in nieuwe videoclip ‘Electric’

In de bijhorende videoclip zien we hoe Katy erop uit trekt met Pikachu - niet toevallig een elektrische Pokémon. “Ik ben al fan van Pokémon sinds ik klein was”, aldus de zangeres. “Vroeger speelde ik de spelletjes op mijn Game Boy, maar vandaag vind ik ze nog altijd geweldig.” Haar nummer zal binnenkort te horen zijn op het verzamelalbum ‘Pokémon: The Album’, een plaat die speciaal voor de 25ste verjaardag van Pokémon werd geschreven. “In de videoclip blik ik samen met mijn Pikachu terug op mijn leven”, legt ze uit. “Van mijn eerste optreden tijdens een rommelmarkt tot mijn eerste performance in een club!” Of Pikachu daar in het echte leven ook bij betrokken was is twijfelachtig, maar het blijft natuurlijk leuk om te zien.