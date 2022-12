Katers, cocaïne en een ruzie met Margaret Thatcher: het verhaal achter de hit ‘Do They Know It’s Christmas’

MuziekGeen Kerstmis zonder kerstliedjes: iedere december zijn ze een maand lang alomtegenwoordig. Achter sommige van die deuntjes schuilt een opmerkelijk verhaal, zoals ‘Do They Know it’s Christmas’, de eerste schakel in een ketting die miljoenen Ethiopische kinderen van de hongerdood redt. In een paar maanden tijd bracht de single maar liefst negen miljoen euro op. Al liep het opnemen van de iconische hit niet van een leien dakje. “Het is al middag en er ontbreekt nog één artiest. Boy George is de avond voordien stevig doorgezakt en ligt zijn roes nog uit te slapen.”