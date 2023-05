Kate Ryan - ook in Liverpool - ziet Gustaph doorgaan naar finale Songfestival: “Ik snap dat hij moest huilen”

Haar nummer ‘Je ‘t adore’ groeide na haar deelname in 2006 uit tot een Songfestivalklassieker, en sindsdien is Katrien Verbeeck - zoals Kate Ryan echt heet - een graag geziene gaste op Eurovisiefeestjes. Nachtclub Fusion nodigde de blonde nachtegaal uit voor hun ‘Euro Queens Night’. Daar bracht ze ‘Ella, elle l’a’, ‘Voyage Voyage’, ‘Je ‘t adore’ - uiteraard - en ‘Désenchantée’. “Een viertal maanden geleden kreeg ik de uitnodiging voor dit evenement”, legt ze uit. “Gustaph wist toen net dat hij namens België naar het Songfestival ging. Wij kennen elkaar, en Monique en Chantal zijn ook mijn backing vocals. Ik vond het heel mooi om te zien hoe Stef hen zo betrokken had in z’n act. Ook al zit ik nu tijdelijk zonder achtergrondzangeressen, ja. (lacht) Maar ‘t is #TeamBelgium zo gegund. Hun stemmen klonken zo mooi samen, en ook de act zag er geweldig uit. Ik heb hen allemaal al berichtjes gestuurd om ze te feliciteren. Ik snap trouwens dat Stef moest huilen. Hij heeft al zo’n lange weg afgelegd, hoogtes en laagtes gekend, en moeten opboksen tegen negativiteit. Dat de wereld hem nu een plekje in de finale gegeven heeft? ‘t Is hem zo gegund.”