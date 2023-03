Karen Damen kondigt onewomanshow aan en gaat opnieuw zingen: “Ja, het zal ook opnieuw in het Nederlands zijn”



SHOWBITSKaren Damen (48) heeft groot nieuws: ze gaat opnieuw zingen en touren. Op 13 december gaat in de Arenberg in Antwerpen ‘De eerste keer’ in première, haar eerste eigen onewomanshow. Dat kondigt ze exclusief aan in een gesprek met Showbits: “Ik ga vertellen over mijn leven, wat ik allemaal heb meegemaakt en geloof me: jullie weten nog lang niet alles van mij”. Exact 25 jaar na de start van K3 is ze voor het project herenigd met William Vaesen, de ontdekker van het trio. Hij verplicht Karen alvast om terug in het Nederlands te gaan zingen, ook al had ze gezworen dat nooit meer te doen. Tickets voor de voorstelling gaan op vrijdag 17 maart om 10 uur in verkoop via deze link.