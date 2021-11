Kanye ‘Ye’ West brengt Deluxe versie uit van zijn album ‘Donda’: vijf nieuwe nummers

De nieuwe editie, die zondagnacht uitkwam, duurt nu meer dan twee uur. De muziek die nu op de deluxe versie van het album staat was al langer bekend bij de fans. West gaf maar liefst vier keer een voorproefje van het ‘Donda’-album met telkens een verschillende samenstelling van de tracklist. Zo werd het nummer ‘Never Abandon Your Family’ al gespeeld tijdens de albumvoorstelling in het Mercedes Benz Stadium in Atlanta in juli, maar werd het uiteindelijk weggelaten op het originele album.

De meest opvallende nieuwe track is ‘Life of the Party’ met Andre 3000; dat nummer is bovendien onderdeel geweest van een publieke ruzie tussen Kanye West en rapper Drake (35). Drake lekte het nummer in september al, tot groot ongenoegen van Andre. ‘Life of the Party’ was oorspronkelijk uit het album gelaten omdat het stuk van Andre te expliciet was en hij dat niet gecensureerd wou zien. De versie die nu dan wel het deluxe album heeft gehaald, focust meer op de jeugd en familie van Kayne. Het nummer werd nu wel degelijk gecensureerd, hoewel Andre dat aanvankelijk niet wou.