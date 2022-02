Kanye West wil niet meer op Coachella staan tenzij Billie Eilish haar excuses aanbiedt bij Travis Scott

Kanye West heeft donderdag op Instagram geëist dat Billie Eilish haar excuses aanbiedt voor haar recente opmerkingen over Travis Scott en de tragedie die zich voordeed op Astroworld-festival. De zangeres legde op zondag haar concert in Atlanta even stil nadat ze zag dat een fan in het publiek in nood was. Ze pauzeerde even zodat het medische team een puffer kon brengen naar het meisje. “Ik wacht wél met verder te gaan tot ik zie dat mijn fans oké zijn”, zei de zangeres, waarmee ze leek te zinspelen op Travis Scotts dodelijke Astroworld-festival in november.