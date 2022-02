Kanye West vraagt 200 dollar voor zijn nieuw album en brengt het dan niet eens uit

MuziekKanye ‘Ye’ West (44) had normaal gezien op dinsdag 22 februari zijn nieuw album ‘Donda 2' moeten uitbrengen. Maar dat deed hij dus niet. Fans zijn het wel gewend dat de rapper het niet zo nauw neemt met de geplande releasedata. Voor de meeste van hen is het dan ook geen probleem dat het album wat later uitkomt. Het is echter wél vervelend voor iedereen die 200 dollar heeft neergeteld voor het toestel waarop het album exclusief zou worden uitgebracht.

West kondigde vorige week aan dat zijn nieuwe album niet beschikbaar zou zijn via de meest bekende streamingplatformen zoals Apple Music, Spotify en YouTube. West wilde ingaan tegen de grote spelers in de muziekindustrie waar hij als artiest een deel van zijn inkomsten aan moet afgeven. “Vandaag krijgen artiesten slechts 12% van het geld dat de industrie verdient. Het is tijd om muziek te bevrijden van dit onderdrukkende systeem. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen en ons eigen systeem op te bouwen”, schreef hij op Instagram.

In plaats daarvan zou het album exclusief beschikbaar worden gesteld via het Stem Player-toestel dat hij vorig jaar lanceerde. Het prijskaartje van het apparaatje? Zo’n 200 dollar (ongeveer 180 euro). Die hard -fans van de rapper waren er als de kippen bij om zo een Stem Player te kopen, zodat ze zeker waren dat ze toegang hadden tot het nieuwe album. West maakte daarna zelf bekend dat hij in minder dan 24 uur al meer dan 2 miljoen dollar aan apparaten had verkocht.

Maar zoals we nu weten kwam het album niet uit en is het ook nog maar de vraag hoe lang het alleen op het toestel beschikbaar zal zijn. Want is niet de eerste keer dat Kanye zo een frats uithaalt. In 2018 werd hij aangeklaagd over zijn uitspraak dat ‘The Life Of Pablo’ alleen beschikbaar zou zijn op Tidal, en “nooit, maar dan ook nooit” op Apple Music. Een garantie waar hij zich niet al te lang aan hield. Het zou dus niet de eerste keer zijn dat hij zegt dat een album exclusief voor één platform is om dan van gedachten te veranderen. Als, en vooral wanneer, ‘Donda 2' uitkomt is het afwachten of de kopers van Stem Player gelijk hadden of niet.

Hoe dan ook smult het internet weer de zoveelste passage in de Kanye West-saga. Het was te verwachten dat het album nog niet zou uitkomen, maar er dan wel 200 dollar voor vragen, dat schiet bij veel fans toch in het verkeerde keelgat. Twitter werd dan ook weer overspoeld met memes over de, misschien toch ietwat schrijnende, situatie: “Echte fans weten dat het album niet om middernacht uitkomt. Hij is waarschijnlijk nog bezig aan het tweede nummer”, klinkt het bij een fan. “Mijn Stem Player ligt klaar”, schrijft een andere dan bij een foto van een aardappel met oortjes in gestoken.

