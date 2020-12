Kanye West brengt nieuwe religieuze plaat uit “om de geboorte van Jezus te vieren”

Het is datzelfde koor Sunday Service dat ook te horen is op West z'n nieuwe EP ‘Emmanuel’. Op de plaat staan vijf nummers die gezongen worden in het Latijn en “een eerbetoon zijn aan de geboorte van Jezus op Kerstmis”. Emmanuel is een religieus geïnspireerde naam die voorkomt in de Bijbel. De plaat is bovendien een vervolg op ‘Jesus Is Born’, de EP die het koor vorig jaar uitbracht.