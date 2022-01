Kanye West brengt nieuw album uit in februari

Hij kondigde het album aan met een foto van zijn ouderlijk huis in Chicago dat in brand staat. Daarmee volgt hij de artistieke stijl van zijn vorige album. Tijdens een van zijn ‘Donda’ luistersessies in de zomer, bouwde West een replica van zijn huis in het centrum van het Soldier Field in Chicago. Het album, dat vernoemd is naar zijn overleden moeder, had eigenlijk al in 2020 moeten verschijnen maar de release werd steeds opgeschoven omdat Kanye het nooit goed genoeg vond om uit te brengen.