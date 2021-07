Kanye West bevestigt releasedatum van nieuwe plaat ‘Donda’

Muziek Songfesti­val­win­naar Måneskin verovert ook Amerikaan­se hitlijst

8 juli Het is Måneskin gelukt een plekje te veroveren in de prestigieuze Billboard Hot 100. De winnaar van het Eurovisie Songfestival is met een cover van ‘Beggin’’ op nummer 78 binnengekomen in de Amerikaanse hitlijst.