Kamiel Spiessens lanceert na 25 jaar nieuwe single: “We moeten spijbelen voor het klimaat”

Muziek De auto is te mijden: zo raak je makkelijk aan het Koning Boudewijn­sta­di­on om Coldplay te zien (en er ook weer weg)

Op 5, 6, 8 en 9 augustus houdt de ‘Music of the Spheres World Tour’ van de Britse rockband Coldplay halt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De concerten zijn uitverkocht, dus de omgeving zal opnieuw op veel verkeer kunnen rekenen. Iets wat na het concert van Ed Sheeran zeer moeizaam verliep. Wij spraken met de Brusselse politie en zetten alvast op een rijtje hoe je best van en naar het stadion geraakt.

5 augustus