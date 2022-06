Kalush Orchestra teleurgesteld dat Songfestival niet in Oekraïne doorgaat, organisatie blijft achter haar beslissing staan

MuziekKalush Orchestra, de winnaars van het Eurovisiesongfestival, zijn teleurgesteld dat het muziekfestijn volgend jaar niet zal plaatsvinden in Oekraïne. Dat heeft de groep laten weten in een interview met ‘Metro UK’. “Ik ben teleurgesteld. We hadden namelijk gehoopt dat het Songfestival volgend jaar in Oekraïne kon plaatsvinden”, aldus Oleg Psyuk, de frontman van de band.

De European Broadcasting Union (EBU), de overkoepelende organisator achter het evenement, is niet van plan om nog van gedachten te veranderen. In een statement laat de organisatie weten dat ze nog steeds achter haar beslissing staat. Volgens de organisator is het hun taak om ervoor te zorgen dat het event veilig kan verlopen. “Normaal gesproken zijn er minstens 10.000 mensen geaccrediteerd om aan of op het Songfestival te werken, inclusief crew, personeel en journalisten. Naar verwachting zullen nog eens 30.000 fans vanuit de hele wereld naar het evenement afreizen. Hun welzijn staat bij ons voorop.”

Pijn in het hart

In het statement verwijst de EBU ook naar de officiële regels van de wedstrijd, waarin staat dat het Songfestival verplaatst kan worden ‘in een situatie van overmacht’, zoals een aanhoudende oorlog. De organisatoren hebben daarnaast ook het advies van derden ingewonnen. Zo is bijvoorbeeld Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO van mening dat de oorlog ‘nog jaren kan duren’. Volgens de EBU zelf zullen er in 2023 ook geen grote concerten plaatsvinden in Oekraïne. “Dat alles draagt bij aan onze algemene beoordeling.” De organisatoren laten wel weten dat ze de teleurstelling van Oekraïne begrijpen en dat ze de beslissing met pijn in het hart genomen hebben.

Vorige week heeft de overkoepelende organisator European Broadcasting Union laten weten dat ze het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig vinden om het evenement er te organiseren. De organisator maakte ook nog bekend dat ze momenteel in gesprek zijn met de Britse omroep BBC, de nummer twee van dit jaar. Volgens Britse media is er echter ook nog een andere mogelijkheid: Brussel, de hoofdstad van Europa.

