Kalush Orchestra reageert op Songfestival in Verenigd Koninkrijk: “Dankbaar dat ze het uit onze naam willen organiseren”

Muziek Na maanden onduide­lijk­heid: Adele kondigt eindelijk nieuwe data voor concerten in Las Vegas aan

In januari moest Adele (34) nog op het allerlaatste nippertje haar concerten in Las Vegas afzeggen, maar nu - ruim een half jaar later - zijn er nieuwe concertdata gevonden. Dat heeft de Britse zangeres aangekondigd op sociale media.

7:57