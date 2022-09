‘K3 zoekt K3'-finaliste Lisa verwerkt liefdesbreuk in nieuw nummer: “De meiden van K3? Enkel met Klaasje heb ik nog contact”

Muziek Harry Styles in tranen door spandoek in Madison Square Garden: “Dit was nooit gelukt zonder jullie”

Harry Styles (28) kreeg het moeilijk wanneer hij zijn eigen naam zag hangen in Madison Square Garden in New York. De zanger speelde vijftien uitverkochte shows na elkaar in de arena. Op het einde van het laatste optreden werd hij verrast met zijn eigen spandoek in The Garden. Zo’n doek krijgen normaal enkel atleten. Naast Elton John (75) en ‘Phish’ is hij de enige artiest dit dat op zijn naam heeft staan. “Dit is krankzinnig”, klinkt het emotioneel.

23 september