K3 verbannen van ‘Zomerhit’-podium ondanks 2 miljoen views: “Sorry, maar dit begrijpen we niet goed”

MuziekBij ‘Tien Om Te Zien’ zijn ze welkom, maar het podium van ‘Zomerhit’ zullen Hanne (28), Marthe (26) en Julia (20) van K3 alleen maar op tv kunnen bewonderen. De uitleg van Siska Schoeters over wiskundige berekeningen vindt het damestrio maar raar: “Meer dan 2 miljoen views voor ‘Mango Mango’ op YouTube, en dat is géén hit?”

Het is al een pittige zomer geweest voor K3, met veel optredens in België en Nederland, meet & greets, opnamen voor een tv-project en voor ’t eerst in hun carrière een optreden op het podium van ‘Tien Om Te Zien’. Daar zijn Hanne, Marthe en Julia wél welkom, in tegenstelling tot ‘Zomerhit’. Een nominatie voor hun jongste single ‘Mango Mango’ zagen ze aan hun neus voorbijgaan, terwijl Radio2 onbekende artiesten als Emiline en Axelle wél nomineerde.

Vreemd, vinden ze ook bij Studio 100, want een van hun jongste persberichten bevat een nauwelijks verholen sneer naar de makers van ‘Zomerhit’. ‘Intussen gaat het muzikale succes van K3 verder, want hun meest recente single ‘Mango Mango’ kan gerust dé zomerhit van 2022 genoemd worden!’, klinkt het een beetje sarcastisch. ‘Het nummer haalde op minder dan twee maanden na de release meer dan twee miljoen views op YouTube en meer dan een miljoen streams op Spotify.’ Mooie cijfers, terwijl Siska Schoeters enkele weken geleden in Dag Allemaal nog uitlegde dat die nominaties niet willekeurig zijn, ‘maar een wiskundige berekening’.

“Er wordt rekening gehouden met airplay en noteringen in de hitparade. Bij K3 scoort hun ‘Mango Mango’ gewoon niet zo goed”, aldus Siska. Een uitlating die Hanne, Marthe en Julia op wenkbrauwgefrons onthalen.

Jullie zijn het zo te zien niet eens met de uitleg Siska.

Marthe: We begrijpen dit niet goed, want wij hebben de indruk dat ‘Mango Mango’ wél goed scoort. Dat mensen er graag naar luisteren, het een leuk liedje vinden én er vrolijk van worden.

Hanne: Op YouTube hebben we heel veel streams, op Spotify doet ‘Mango Mango’ het ook heel goed. Het bewijs dat ons nummer aanslaat. Misschien vinden ze bij Radio2 dat het het niet bij hun doelgroep past en is het minder hun ding. Natuurlijk vinden we ’t jammer dat we het ‘Zomerhit’-­feestje aan ons moeten laten voorbijgaan. Zeker met Julia erbij was het leuk geweest.

Maar jullie neemen het ­sportief op.

Hanne: Natuurlijk. Zo is er ruimte voor opkomend talent. We gunnen die nieuwe artiesten dat.

Marthe: Maar misschien moeten we toch eens met Radio2 gaan praten zodat ze ons wat meer gaan draaien. (veelbetekenend lachje)

Gaan jullie er rekening mee houden als jullie volgend jaar een zomersingle kiezen?

Marthe: Nee, we hebben niet in ons achterhoofd: ‘Waarmee kunnen we Zomerhit winnen?’ Dat is net de kracht van K3. Ons team heeft gewoon een leuk liedje over fruit bedacht... Zo is ‘Mango Mango’ ontstaan.

Zomerhit of niet, jullie hebben het in elk geval druk.

Hanne: Ja, we hebben nog flink wat optredens, ook in Plopsaland, en we moeten deze maand het nieuwe album inzingen. In september gaan we naar Nederland met de ‘Kom erbij’-­tour... Daarna beginnen we alweer aan ’n nieuwe tour. (lachje)

Julia: En tussendoor wordt Hannes baby’tje geboren.

Juist, Hanne is bijna vijf maanden zwanger. Hebben jij en Jorn al een naam?

Hanne: We hebben al favorietjes, maar we hebben nog niets beslist.

Maar het geslacht kennen jullie wel al?

Hanne: Ja, de mensen in onze nabije omgeving ook. Maar voor al de anderen blijft het geheim tot de geboorte. Intussen staan we met vier op het podium. Dan wrijf ik over mijn buikje en zeg ik: ‘Wij gaan samen knallen, hé kleintje’. Ik voel wel dat het vermoeiender wordt, maar Marthe en Julia doen hun best om mij wat te ontlasten.

