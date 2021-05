K3'tjes van vroeger en nu halen herinneringen op aan Miguel Wiels: “Hij is de koppigste om mee samen te werken”

Muziek Operazange­res Christa Ludwig overleden

26 april De beroemde Duitse mezzosopraan Christa Ludwig is op 93-jarige leeftijd overleden in haar tweede vaderland Oostenrijk. Dat heeft haar familie vandaag bevestigd tegen persbureau APA. De in Berlijn geboren zangeres geldt als een van de grootste operasterren van de 20e eeuw. In 2018 kreeg ze voor haar levenswerk de begeerde Duitse onderscheiding Opus Klassik.