K3 komt binnenkort met eigen immersive ‘K3 Bootcamp’

Muziek Nieuwe plaat van ABBA blijft maar scoren: nummer één in 18 landen en recordver­koop in eerste week

‘Voyage’, het nieuwe album van ABBA, is een schot in de roos. Na amper drie dagen stond het album al op de voorlopige eerste plaats in de ‘Official Album Chart’ in het Verenigd Koninkrijk. In totaal prijkt de plaat al in achttien landen aan de top.

19 november