K3 heeft eigen tributeband: “Zelfs Gentse Feesten zijn geïnteresseerd”

Noortje Van de Wetering, Leonie Marijnissen en Tineke Huysseune, alle drie ex-kandidates van ‘K2 zoekt K3', vormen samen Alle Kleuren, de K3-tributeband. Dat is een soort band die wordt opgericht om de muziek van een andere, bekendere band na te spelen als eerbetoon. In tegenstelling tot een covergroep, streeft een tributeband ernaar om de originele artiesten in de perfectie na te spelen. Naast de drie ex-kandidates zingt ook de Belgische Katleen Van den Bossche mee in de groep. Zij heeft al heel wat ervaring aangezien ze ook actief is als achtergrondzangeres bij K3. De precieze bezetting wisselt per optreden. Want van de vier zangeressen, staan er telkens maar drie op het podium.

Alle Kleuren is voorlopig de enige K3-tributeband in de Benelux. Met hun nieuwe show #K3NOSTALGIE, brengen ze maar liefst 40 van de grootste K3-hits, verwerkt in medleys. “Iedereen vindt de muziek leuk en we merkten online bij de K3-fans dat er nood is aan volwassen shows”, vertelt Tom van Loon, manager van Alle Kleuren. Hij vervolgt: “Want K3 geeft zelden een show voor volwassenen. Daarmee dacht ik: ‘Dit is een gat op de markt!’”

(Lees verder onder de video.)

Groen licht

De band kreeg ook de zegen van Studio 100. Wat opvallend is, aangezien het productiehuis normaal gezien erg strikt is over het gebruik van hun merken. “Ik heb eerst en vooral contact opgenomen met Studio100. En zij vonden het een heel leuk initiatief”, vertelt van Loon.

Erg lang bestaat de band nog niet, maar er is inmiddels wel veel interesse voor de groep. “We gaan dit jaar nog proberen om de show zo goed mogelijk op poten te zetten en vanaf volgend jaar gaan we dan zo veel mogelijk spelen”, vertelt van Loon. “Er stromen al heel wat aanvragen binnen. We mikken dan vooral op de zomer van volgend jaar. Onder meer de Gentse Feesten zijn geïnteresseerd, al is dat nog niet bevestigd”, aldus de manager.

LEES OOK: