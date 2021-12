K3 geeft al voorsmaakje van album ‘Waterval’: “Eén van onze favoriete nummers”

Muziek ABBA brengt voor het eerst in hun carrière een kerstsin­gle uit

Niet alleen Elton John en Ed Sheeran lanceerden op vrijdag een kerstsingle. Ook ABBA was vandaag in een feestelijke bui. Het is voor de Zweedse popgroep ook de allereerste keer dat ze een kerstnummer hebben opgenomen. En dat kan al tellen, want de groep bestaat al meer dan 40 jaar.

3 december