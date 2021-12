K3 gaf deze ochtend al een voorsmaakje van hun album ‘Waterval’: “Een van onze favoriete nummers”

Muziek Eerste Songfesti­val­num­mer van 2022 is bekend: Bulgarije stuurt rockers naar het land van Måneskin

Op de volgende editie van het Eurovisiesongfestival moeten we nog wachten tot 2022, maar het eerste deelnemende nummer kennen we al wél. Het komt uit Bulgarije, in de vorm van een streepje rockmuziek dat erg doet denken aan de Foo Fighters.

