K3 gaat volgende maand weer optreden: “Hier kijken we ontzettend naar uit”

“De voorbije maanden zijn we ontzettend druk geweest met de opnames van ‘Dans Van De Farao’, onze nieuwe speelfilm die vanaf december in de bioscoop verschijnt, met als gevolg dat er weinig tijd was om te gaan optreden”, klinkt het bij de K3'tjes. “Wij hebben het contact met onze fans ontzettend hard gemist, waardoor we nu al keihard uitkijken naar onze ‘Dichtbij’-optredens. Op een veilige manier kan iedereen met zijn of haar groepje of gezinnetje onze optredens bijwonen. In het voorjaar van 2021 hopen we iedereen in grote getale terug te zien op één van onze grote K3-shows.”

En de meisjes hebben er alvast zin in: “Bij ons kriebelt het al. Wij hebben er echt ontzettend veel zin in, want dit wordt hoe dan ook een unieke ervaring, maar wel eentje waar we ontzettend hard naar uitkijken. Optreden voor publiek is één van de dingen die we de voorbije maanden enorm hebben gemist. We kunnen haast niet wachten”, klinkt het bij K3 in koor.

K3, dichtbij’ start op 8 november in Haaltert. Op 22 november kan je terecht in het Hasseltse Corda Theater en op 29 november in Salons Mantovani te Oudenaarde. De ticketverkoop start donderdagochtend om 09u00 via www.ticketkopen.eu.

