‘K2 zoekt K3'-finaliste Diede vervangt zwangere Hanne tijdens tournee in Nederland: “Mijn lichaam heeft nood aan rust”

Afgelopen zondag moest K3 al een optreden annuleren omdat Hanne verplicht rust moest nemen. “Op doktersadvies is nu besloten dat ze tijdens de laatste periode van haar zwangerschap niet meer op het podium zal staan", laat Studio 100 in een persbericht weten. De bevalling is normaal voorzien voor december.

“Ik heb tot nu toe een geweldige zwangerschap achter de rug, maar mijn lichaam laat me weten dat het nood heeft aan rust”, schrijft Hanne op Instagram. “De baby en ik stellen het supergoed, maar een K3-tour, zelfs met de gedane aanpassingen, wordt te pittig nu ik het laatste trimester ben ingegaan. Daarom hebben we besloten de shows te laten doorgaan zonder mij. Zo kunnen jullie blijven genieten van de K3-magie en kan ik me focussen op het kleine wondertje in mijn buik. Bedankt voor jullie begrip, steun en lieve woorden. Ik zie jullie graag en snel weer terug!”



(Lees verder onder de post.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hanne zal dus pas na haar bevalling opnieuw het podium delen met Hanne en Marthe. Bij Studio 100 waren ze voorbereid op de rustpauze. Het bedrijf was namelijk de afgelopen weken al volop bezig met het zoeken naar een tijdelijke vervangster voor de lopende K3-tour in Nederland. De keuze viel op de Nederlandse Diede van den Heuvel. Zij nam vorig jaar deel aan ‘K2 zoekt K3' en behaalde de finale. “Ze heeft de afgelopen weken al druk gerepeteerd voor de theatershow ‘Kom erbij’, die gewoon kan doorgaan”, aldus Studio 100.

Geen strijd

Marthe en Julia zien het volledig zitten om straks met Diede op het podium te staan. “We kennen elkaar heel goed omdat we het beiden tot in de finale hebben geschopt”, zegt Julia. “Er was toen echt geen sprake van een strijd. We gunden elkaar alles. Zij was heel blij voor me toen ik won en andersom was dat zeker ook zo geweest. Dat ze er nu alsnog even bijkomt, vind ik geweldig.” “In de afgelopen weken heeft Diede aan alle repetities meegedaan om er zo klaar voor te zijn wanneer Hanne stopt”, laat ook Marthe weten. “Opnieuw hebben we kunnen zien waarom zij tot de laatste vier raakte bij ‘K2 zoekt K3'. Ze is, weliswaar tijdelijk, een grote aanwinst.”

Ook Diede zelf is er helemaal klaar voor: “Dit is een droom die uitkomt. Na het televisieprogramma heb ik me op mijn eigen carrière gericht en er nooit rekening mee gehouden dat deze kans op m’n pad zou komen. Toen ze vanuit Studio 100 belden en vroegen of ik Hanne tijdelijk wil vervangen, heb ik meteen ja gezegd.”

“Diede zal Hanne dus tijdelijk vervangen voor de lopende ‘Kom Erbij’-tournee in Nederland”, aldus Studio 100 nog. Het einde van die reeks optredens is voorzien voor eind december. “De andere optredens in Vlaanderen zijn we momenteel nog aan het bekijken”, gaat het bedrijf verder. Het gaat dan onder meer om ‘De Grote Sinterklaasshow’ en de ‘Studio 100 Rewind Party’ begin december.

Bekijk ook dit interview met Hanne van K3:

Lees ook: