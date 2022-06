K-pop-sensatie BTS stopt ermee: “We zijn onze richting kwijt en hebben tijd nodig om na te denken”

De Zuid-Koreaanse band BTS, die werd opgericht in 2013, is wereldwijd een fenomeen. De boysband scoorde in de Verenigde Staten nummer 1-hits met Dynamite, Butter, Permission to Dance en Life goes on. Ook in de rest van de wereld rijgen de jongens de hits aan elkaar. Ze zijn de bekendste vertegenwoordigers van de zogenaamde K-Pop, popmuziek uit Korea. In 2020 riep het Amerikaanse magazine Time BTS - wat staat voor Bangtan Boys -nog uit tot “grootste band ter wereld.” De groep verkocht meer dan 20 miljoen cd’s wereldwijd en hun songs worden massaal gestreamd. Vorig jaar wonnen ze drie prijzen op de American Music Awards. Hun clip van Dynamite brak alle records: in 24 uur werd het nummer 98 miljoen keer bekeken. Volgens CNN wordt BTS regelmatig vergeleken met The Beatles. Ze braken zelfs een record van de Fab Four, door in één jaar drie albums op de eerste plaats van de Amerikaanse top 200 te zien belanden.