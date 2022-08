K.I.A. houdt reünie op het podium van ‘Tien Om Te Zien’: “We zijn hopeloos te oud om geloofwaardig over uitgaan te rappen”

Ze waren nooit van plan om samen een groep te vormen, maar een gebrek aan hiphoppers bracht de heren van K.I.A. in de nineties met elkaar in contact. “Ge ziet dat misschien niet, maar ik ben enkele jaren jonger dan Olivier en Jan”, vertelt Cliff. “Ons leeftijdsverschil speelde geen rol, want door onze gedeelde passie voor hiphop en rap klikte het. Al snel zaten we ieder weekend samen te repeteren in een plaatselijk café. Daar organiseerden ze op een bepaald moment een ‘battle of the bands’, en was het de bedoeling om ons de beker voor slechtste groep uit te reiken. Het was pas ons tweede optreden, dus we waren er zeker van dat we geen concurrentie zouden hebben voor die prijs. (lacht)”