Justin Timberlake verkoopt gehele muziekcatalogus ter waarde van 100 miljoen euro

Celebrities Justin Timberlake en Jessica Biel staan samen op set in ‘Candy’: “Ik had zenuwen om met mijn man samen te werken”

Justin Timberlake duikt op in de serie ‘Candy’. In de reeks speelt zijn echtgenote Jessica Biel de hoofdrol. ‘Candy’ is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Candy Montgomery, een huisvrouw die in 1980 terechtstond voor moord. “Ik was niet zeker of het zou werken”, vertelt Jessica Biel over de samenwerking met haar man. “Maar Justin was erg leuk op de set.”

12 mei