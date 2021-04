Justin Bieber verrast met opvallend religieus album: “Er zal nooit iemand zijn zoals U, Jezus”

De 27-jarige ‘Baby’-zanger verraste vriend en vijand toen hij met Pasen zijn nieuwe muziek niet alleen aankondigde, maar ook meteen dropte. In het onderschrift schreef hij enkel “Freedom op alle platformen”. Dat Bieber ervoor koos om zijn nieuwe album met Pasen uit te brengen, was duidelijk een doordachte keuze. Meer dan eens richt de zanger zich in zijn nummers tot God en spreekt hij over Jezus. ‘There’ll never be nobody like You, Jesus’ (Er zal nooit iemand zijn zoals U, Jezus), ‘And I’m thankful God was with me when shit hit the fan’ (En ik ben dankbaar dat God bij me was toen het moelijk was), klinkt het onder andere. In de eerste track op de EP, die ook ‘Freedom’ heet, heeft hij het dan weer uitgebreid over Pasen.

“Easter Sunday, bun and cheese

Good Friday fish and Barney

One table and one family

All of the times that mi cried for you, no tired

God said, ‘No worry about it, my love abundant, trust in mine’.”

Bieber maakt er geen geheim van heel gelovig te zijn. Hij en zijn vrouw Hailey lieten zich een tijdje geleden nog dopen en zijn fanatieke volgers van de evangelische organisatie Churchome van Judah en Chelsea Smith. Eind maart bezocht Justin zelfs een gevangenis samen met een priester om enkele gevangenen te overtuigen zich te bekeren tot het christendom.

Daarnaast bevat de EP ook een nummer getiteld ‘We’re In This Together’ waarin Bieber zingt over het doorstaan van moeilijke tijden en hij schijnbaar verwijst naar een politie-inval in zijn huis in Los Angeles in 2014. Die leidde toen tot de arrestatie van een man.

Voor de EP werkte Bieber samen met verschillende artiesten onder wie Tori Kelly, BEAM, Brandon Love, Chandler Moore, Pink Sweats, Judah Smith, en Lauren Walters. Het volgt op de release van zijn zesde album ‘Justice’ dat hij pas in maart lanceerde en al meteen op nummer 1 in de Billboard 200 albums chart stond. Beluister zijn nieuwe album hier.

