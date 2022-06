Justin Bieber stelt wereldtournee amper paar uur voor aanvang uit: zanger sukkelt met ziekte van Lyme

“Ik kan niet geloven dat ik dit zeg. Ik heb er alles aan gedaan om beter te worden, maar mijn ziekte wordt alsmaar erger”, liet de ‘Peaches’-zanger weten. “Aan iedereen: ik hou zoveel van jullie en ik ga rusten zodat ik beter word.”

Bieber gaf geen verdere details over welke ziekte het gaat, maar in 2020 maakte hij via Instagram bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Lyme, een bacteriële infectie die overgedragen wordt door teken. De ziekte van Lyme kan onder meer hevige vermoeidheid, huiduitslag, pijn en koorts veroorzaken.

De 28-jarige zanger deelde al eerder zijn ervaring over de strijd met de ziekte, in 2020, in zijn tiendelige serie over zijn leven op YouTube. Daarin is te zien dat Bieber NAD IV-therapie ondergaat, wat een vast onderdeel van zijn routine is geworden om genezing te bevorderen. NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) is een co-enzym van vitamine B3, de belangrijkste brandstof voor het maken van energie in elke cel van het lichaam. Bij NAD IV-therapie wordt dat enzym via een infuus toegediend. “Ik ben vastbesloten om beter te worden en daar alles aan te doen want ik weet dat het uiteindelijk niet alleen voor mij is”, vertelde hij toen. “De beste ik zijn, zal me helpen om de beste echtgenoot, de beste vader en de allerbeste vriend te zijn. Ik doe het ook voor alle fans die willen genieten van de muziek die ik maak. Dat kan ik niet doen als ik niet gezond ben, en ik ben al lang niet meer gezond geweest.”

Pech

De komende shows van zijn ‘Justice World Tour’ moet hij verplaatsen van zijn dokter; nieuwe data zijn nog niet bekend. De eerste twee shows van de ‘Justice World Tour’ stonden gepland in de Scotiabank Arena in Toronto, daarna zou Bieber twee nachten optreden in Washington D.C., gevolgd door twee optredens in Madison Square Garden in New York. Enkel de eerste twee shows zijn officieel afgelast. Of de andere shows ook in het gedrang komen, is nog niet geweten.

De popster heeft de laatste jaren nog niet veel geluk gehad met touren. Zijn laatste wereldtournee dateert al van 2016, met zijn album ‘Purpose’. Zijn ‘Changes Tour’ zou normaal gezien plaatsvinden in de zomer van 2020 maar werd uitgesteld naar 2021, waarna de tour nog eens werd uitgesteld naar 2022 door Covid-19. In 2021 kwam zijn nieuwe album ‘Justice’ uit waardoor de ‘Changes Tour’ de ‘Justice World Tour’ werd. Die wereldtournee werd begin dit jaar voor de derde keer uitgesteld nadat Bieber positief testte op het coronavirus.

Justin Bieber staat met zijn ‘Justice World Tour’ op 20 en 21 maart 2023 in het Antwerps Sportpaleis. Tickets zijn nog verkrijgbaar via de site.

