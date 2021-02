Justin Bieber kondigt zesde studioalbum aan

“In een tijd waarin er zoveel mis is met deze gebroken planeet, snakken we allemaal naar genezing en gerechtigheid voor de mensheid", legt Justin uit. “Met dit album wil ik muziek maken die troost biedt. Ik wil nummers maken waarmee mensen zich kunnen identificeren en die ervoor zorgen dat ze zich minder alleen voelen. Lijden, onrecht en pijn kunnen mensen hulpeloos maken. Muziek is een geweldige manier om elkaar eraan te herinneren dat we niet alleen zijn. Muziek kan een manier zijn om verbindingen met elkaar te leggen. Ik wéét dat ik onrecht niet kan oplossen door muziek te maken, maar ik weet wel dat we allemaal ons deel moeten doen, door de gaven die we hebben te gebruiken voor deze planeet. We zijn zoveel ‘closer’ als we verbonden zijn. Dit is mijn kleine bijdrage. Ik wil blijven praten over hoe gerechtigheid eruitziet, zodat we allemaal kunnen blijven genezen.”