Justin Bieber komt in 2023 naar het Sportpaleis in Antwerpen

MuziekGeweldig nieuws voor alle Beliebers onder ons. Voor zijn wereldtournee ‘Justice’ komt Justin Bieber (27) nog eens naar ons land. Fans van de Canadese zanger zullen wel nog eventjes geduld moeten hebben, want zijn tussenstop in ons Belgenlandje is pas voorzien voor 2023.

Justin Bieber kondigde op maandag wereldwijd nieuwe data aan voor zijn langverwachte tournee ‘Justice’. Op 20 maart 2023 komt de Canadese zanger voor de zesde keer naar het Sportpaleis in Antwerpen. De wereldtournee van Bieber loopt van mei 2022 tot maart 2023. Hij doet vijf continenten aan, reist naar meer dan 20 landen, en staat op meer dan 90 data op het podium. Justin zelf kijkt alvast heel hard uit naar zijn wereldtournee. “We zijn hard aan het werken om van deze show het beste optreden ooit te maken. We kunnen niet wachten om het resultaat te delen met fans van over de hele wereld. Ik zie jullie snel.”

Justice

De ‘Justice World Tour’ draagt de naam van Justins razendpopulaire album ‘Justice’. Het werd uitgebracht in maart 2021 en schopte het tot meest gestreamde album in 117 landen. ‘Justice’ heeft wereldwijd bijna 9 miljard streams op zijn naam staan. De internationale tophits ‘Anyone’, ‘Lonely’ en ‘Holy’ verzamelden zelfs al 2 miljard streams nog voordat het album was uitgebracht.

Fans van de Canadese zanger moeten hun idool ook al een tijdje missen. Op oudejaarsavond 2020 livestreamde Justin zijn eerste volledige optreden in drie jaar vanuit Los Angeles. De ticketverkoop voor het concert op 20 maart 2023 in het Sportpaleis van Antwerpen start op vrijdag 19 november om 10u via www.greenhousetalent.com. Ticketprijzen variëren tussen 59, 69, 79, 89 en 115 euro.

