Juridische stappen tegen optreden van Rammstein in Nederland: “Tientallen vogelsoorten worden van hun plekje geknald”

muziek XINK opent vandaag Main Stage op Rock Werchter: “Jeugddroom die eindelijk uitkomt”

Rock Werchter, Lokerse Feesten, Pukkelpop. Als één Belgische groep dé comeback van 2023 maakt, is het XINK wel. Anderhalf jaar geleden zette de vriendschapsband in op een reünie, vandaag mogen ze de Main Stage in Werchter openen. “Toen onze manager zei dat Herman Schueremans ons op de affiche wilde, dachten we dat het een grap was.”