‘Jurassic Park’-ster Jeff Goldblum binnenkort in België: niet als acteur, maar als jazzmuzikant

Hoeveel roomijssmaken zouden er bestaan? Waarom zijn sneakers zo duur? In ‘The World According to Jeff Goldblum’ gaat, wie anders, Jeff Goldblum op zoek naar het verhaal achter alledaagse fenomenen. Van zwembaden tot jeans. De Morgen had een gesprek met de meest enthousiaste presentator ooit: “Wil je dat ik je tatoeëer? Want dat kunnen we regelen, hè!”