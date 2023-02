Julia vliegt door de lucht en Hannes baby Julien doet dutje backstage: dit is de nieuwe K3-show ‘Vleugels’

“We gaan héle straffe dingen doen.” K3 beloofde het aan de vooravond van de nieuwe ‘Vleugels’-tournee al, en voegde in Capitole Gent op de première daad bij het woord. Doken Hanne (28) en Marthe (26) als poppetjes uit levensgrote paraplu’s, werd Julia (20) al tuimelend de lucht in gekatapulteerd door twee dansers. “Gelukkig is alles goed verlopen”, zegt ze. “Nu nog 99 shows te gaan!” Voor Hanne is het de eerste tournee nadat ze mama werd van Julien.

Amper drie weken konden ze samen repeteren, nadat Hanne terugkeerde uit bevallingsverlof. “Nooit eerder hadden we zo weinig tijd om ons klaar te stomen en daar had ik toch wat stress voor”, bekent Hanne. “Maar Julien heeft me goed laten slapen de voorbije nacht (lachje). En Marthe en Julia hadden de show met het team voor ik terugkwam al zo goed voorbereid dat het gelúkt is. Zo fantastisch om weer al die blije kinderen te zien.” De kop van de ‘Vleugels’-tournee is eraf en geen kat die kon merken dat de voorbereidingstijd zo krap was. Geen enkel foutje, geen enkele keer struikelen in woorden of choreografieën: perfect tot in detail. En feeërieker dan anders. In een gigantisch sprookjesboek kwam het ene verhaal na het ander tot leven. Van ‘Doornroosje’ tot ‘Alice in Wonderland’ en ‘De 3 biggetjes’. “Onze favoriete medley in de show", zegt Marthe. Of het ook een hint is naar de toekomst, en er een nieuwe K3-musical komt? “Daar kunnen we niks over zeggen, maar wij hebben alleszins wel gevraagd om dat musicalgedeelte in deze show te steken. Wij vinden dat geweldig”, klinkt het bij de dames.

Tomorrowland voor kinderen

Zorgen ze het ene moment als poppetjes in levensgrote bloemen voor een kippenvelmoment op ‘Parapluutjes’ - van de nieuwe ‘Vleugels’-cd - serveren Hanne, Marthe en Julia wat later een straffe lasershow. Tomorrowland voor kids, maar dan in Capitole Gent. “Je wilt niet weten hoe lang wij hebben staan oefenen op die blokken om met die lasers te werken, dat was echt megaspannend. Maar het resultaat is echt heel vet”, zegt Julia. Voor haar is ‘Vleugels’ de tweede tournee al, en ze mocht meteen de lucht in. In een dansroutine werd ze al tuimelend de lucht in gekatapulteerd door twee dansers. “We hadden jullie verteld dat er hele speciale dingen zouden gebeuren, hé”, lacht ze. “Gelukkig is alles verlopen zoals gerepeteerd, oef!” Honderd shows staan er gepland tussen nu en juni. “Drie shows per dag. Er staat zelfs een maand op de planning met meer dan vijftig shows”, zegt Julia. “Als we dat overleven, kunnen we alles aan met drie”, lacht Hanne. “Gelukkig krijgen we tijdens de week iets meer rust, daar hebben we nu wel echt op gelet”, aldus Marthe.

Welgekomen rustdagen ook voor Hanne en haar kersverse gezinnetje. Sinds drie weken is ze weer aan het werk en gaat baby Julien naar de crèche. “En dat gaat goed”, zegt Hanne. “Dat Julien zo’n gemakkelijke baby is, helpt natuurlijk in alles. Hij eet en slaapt goed, en weent alleen als hij iets nodig heeft. Vandaag heeft hij met de première ook gewoon een dutje backstage gedaan. Hij is zelfs eventjes in de zaal geweest. Ik heb hem niet horen huilen of zo (lachje).”

Gouden oldies

K3 trekt met ‘Vleugels' nog langs Hasselt, Antwerpen, Oostende en Nederland. In de zomer geven de dames ook twee concerten in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, speciaal voor hun eigen leeftijdsgenoten én de generatie die opgroeide met Karen, Kristel, Kathleen en Josje. “Dan staan we met een liveband op podium en gaan we echt het hele repertoire brengen. Alle gouden oldies mogen dan uit de kast”, zeggen ze. Zelfs nu in de ‘Vleugels’-show was het repertoire vanuit de beginjaren opvallender dan anders. “Uiteraard omdat we 25 jaar K3 vieren dit jaar", zegt Hanne. “Maar ook omdat wij die liedjes van vroeger gewéldig vinden. Wij dringen daar altijd op aan om er zoveel mogelijk in te steken.” “Alleen wel grappig om te beseffen dat ik nog niet eens geboren was toen de ‘Hippie shake’ en ‘Yippee yippee hits waren”, lacht Julia.

Heel wat bekende gezichten met hun kroost op de première in Gent. “Dit zijn mijn kinderen. Nee, grapje”, lacht Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies. Hij bracht de twee dochters mee van Otto-Jan Ham, Dolores en Filipa.

Christoff trakteerde zijn petekindje Lisa-Marie, het dochtertje van zijn zus Lindsay, op een onvergetelijke dag. “Lisa-Marie is een hele grote fan van K3 en dan gaat pépé mee op stap, uiteraard”, glundert de zanger. Hij en Lisa-Marie gingen zelfs voor een matching outfit.

Kim Van Oncen genoot met haar dochtertje Stella van een leuke namiddag.

Bert Verbeke kwam mee zingen en dansen met zijn nichtjes Pauline, Helena en Janne.

