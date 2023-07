Jonas Brothers spelen volgend jaar in het Sportpaleis

Nick, Joe en Kevin Jonas - aka ‘Jonas Brothers’ - geven volgende week het startschot van hun nieuwe tournee in New York, daarna vertrekken ze op wereldtournee. Maar liefst 90 shows zullen ze spelen, in 20 landen. Ook België is bij de gelukkigen. De broers houden op zaterdag 8 juni 2024 met hun ‘Five albums. One night’-tour halt in het Sportpaleis in Antwerpen. Zoals de titel al aangeeft, zullen ze elke avond live vijf van hun albums live spelen.