John ‘Music’ Miles bezwijkt in twee weken aan kanker: “Ontelbare nummers, maar hij teerde al 45 jaar op die ene wereldhit”

MUZIEKMusic was his first love. Dat het ook zijn laatste zou worden, voorspelde hij 45 jaar geleden al onbewust. Want terwijl John Miles afgelopen zomer schreef aan een nieuwe plaat, woekerde kanker in zijn lichaam. Dat de Brit zich de laatste weken wat moe voelde, vertrouwde hij Sportpaleisbaas en goeie vriend Jan Vereecke nog toe. “Amper twee weken geleden volgde het verdict, zondag helaas al het afscheid.” ‘Mister Night of the Proms’ werd 72.