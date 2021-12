John Miles stoot Queen van de troon in Radio 2 Top 2000

Dat John Miles bovenaan de Radio 2 Top 2000 staat, heeft ongetwijfeld iets te maken met z'n plotse overlijden eerder dit jaar. De Brit bezweek begin december aan kanker. ‘Mister Night Of The Proms’ werd 72. Als eerbetoon stemden de Radio 2-luisteraars ‘Music’ naar de eerste plaats van hun eindejaarslijst. Miles stootte zo Queen van de toppositie. De band van Freddie Mercury stond de voorbije tien jaar onafgebroken op één. De top drie werd vervolledigd door Willy Sommers, meteen ook de hoogste Belgische artiest in de top 2000.

Radio 2 telde voor het eerst naar het eindejaar af met 2.000 platen, dubbel zoveel als anders. In totaal is er op meer dan 10.000 verschillende liedjes gestemd. De jaren 80 is het populairste decennium in de lijst: maar liefst 593 songs komen uit de eighties. Het oudste nummer is het legendarische ‘White Christmas’ van Bing Crosby (1942). ABBA, Queen en Clouseau zijn de populairste artiesten. ABBA staat 19 keer in de lijst, Queen 17 keer en Clouseau 16 keer. Het kortste nummer staat op naam van Jerry Lee Lewis, ‘Great balls of fire’ (1'50'’). Het langste muzikale intermezzo is ‘Shine on you crazy diamond’ van Pink Floyd (13'11'’).

Dit is de top 10 van de Radio 2 Top 2000:

1. John Miles - Music

2. Queen - Bohemian Rhapsody

3. Willy Sommers - Laat de zon in je hart

4. Bryan Adams - Summer of ‘69

5. Gorki - Mia

6. Barry White - You’re The First, The Last, My Everything

7. John Lennon - Imagine

8. Tina Turner - The Best

9. Ed Sheeran - Perfect

10. ABBA - Dancing Queen

