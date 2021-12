John Miles stoot Queen van de troon in Radio 2 Top 2000, ook De Tijdloze krijgt nieuwe nummer één

Dat John Miles bovenaan de Radio 2 Top 2000 staat, heeft ongetwijfeld te maken met z'n plotse overlijden eerder dit jaar. De Brit bezweek begin december aan kanker. ‘Mister Night Of The Proms’ werd 72. Als eerbetoon stemden de Radio 2-luisteraars ‘Music’ naar de eerste plaats van hun eindejaarslijst. Miles stoot zo Queen van de toppositie. De band van Freddie Mercury stond de voorbije tien jaar onafgebroken op één. De top drie wordt vervolledigd door Willy Sommers, meteen ook de hoogste Belgische artiest in de top 2000.

Radio 2 telde voor het eerst naar het eindejaar af met 2.000 platen, dubbel zoveel als anders. In totaal is er op meer dan 10.000 verschillende liedjes gestemd. De jaren 80 is het populairste decennium in de lijst: maar liefst 593 songs komen uit de eighties. Het oudste nummer is het legendarische ‘White Christmas’ van Bing Crosby (1942). ABBA, Queen en Clouseau zijn de populairste artiesten. ABBA staat 19 keer in de lijst, Queen 17 keer en Clouseau 16 keer. Het kortste nummer staat op naam van Jerry Lee Lewis, ‘Great balls of fire’ (1'50'’). Het langste muzikale intermezzo is ‘Shine on you crazy diamond’ van Pink Floyd (13'11'’).

Dit is de top 10 van de Radio 2 Top 2000:

1. John Miles - Music

2. Queen - Bohemian Rhapsody

3. Willy Sommers - Laat de zon in je hart

4. Bryan Adams - Summer of ‘69

5. Gorki - Mia

6. Barry White - You’re The First, The Last, My Everything

7. John Lennon - Imagine

8. Tina Turner - The Best

9. Ed Sheeran - Perfect

10. ABBA - Dancing Queen

Queen scoort wel op Qmusic

Volledig scherm Freddie Mercury. © Photo News

De luisteraars van Qmusic blijven wel trouw aan Queen. ‘Bohemian Rhapsody’ prijkt in de Q-Top 1000 bovenaan de lijst. Avicii behaalt de tweede plek met ‘Wake Me Up’ en Coldplay dondert van één naar drie met ‘Viva la vida’. De hoogste Belgische notering is voor Regi met ‘Kom wat dichterbij’ op twaalf. ‘Music’ van John Miles eindigt in de eindejaarslijst van Qmusic ‘slechts’ op een 29ste stek.

Dit is de top 10 van de Q-Top 1000:

1. Queen - Bohemian Rhapsody

2. Avicii - Wake Me Up

3. Coldplay - Viva la vida

4. Adele - Someone Like You

5. Linkin Park - In The End

6. Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

7. Ed Sheeran - Shape Of You

8. ABBA - Dancing Queen

9. P!nk - Dear Mr. President

10. The Weeknd - Blinding Lights

Verrassende nummer één in De Tijdloze 100

Volledig scherm Stevie Nicks van de band Fleetwood Mac. © EPA

Ook de eindejaarslijst van StuBru krijgt een nieuwe nummer één. Na zes jaar aan de top daalt Pearl Jam met ‘Black’ naar de tweede plek. De Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac eindigt met ‘The Chain’ op het hoogste schavotje. Queen maakt de top drie compleet met ‘Bohemian Rhapsody’. Hoogste Belg is Gorki met ‘Mia’.

Naast ‘The Chain’ staat Fleetwood Mac met nog drie nummers in De Tijdloze 100: ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ en ‘Everywhere’. Arctic Monkeys doen het nog beter: de Britse band rond Alex Turner laat zich vijf keer noteren in de lijst met ‘505', ‘I Bet You Look Good On The Dancefloor’, ‘RU Mine?’, ‘When The Sun Goes Down’ en ‘Do I Wanna Know?’. De sterkste stijger is ‘Don’t Stop Believing’ van Journey op plaats 57 (vorig jaar plaats 98). De jongste plaat in de lijst is ‘Thinking Of A Place’ van The War On Drugs uit 2017, de oudste ‘Feeling Good’ van Nina Simone uit 1965.

Dit is de top 10 van De Tijdloze 100:

1. Fleetwood Mac - The Chain

2. Pearl Jam - Black

3. Queen - Bohemian Rhapsody

4. Pink Floyd - Wish You Were Here

5. Eddie Vedder - Society

6. Gorki - Mia

7. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

8. The Cure - A Forest

9. Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond

10. Dire Straits - Sultans of Swing

