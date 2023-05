John Miles Jr.: “Tina was een hartsvriendin van ons gezin, elk jaar stuurde ze een kerstkaartje”

muziekGitarist John Miles Jr. leerde Tina Turner kennen dankzij z’n vader. Die speelde vanaf 1987 gitaar in haar band, en bleef dat ook doen tot aan haar laatste tournee in 2009. “Enkele uren geleden kreeg ik van Tina’s management te horen dat ze overleden is. Ik ben er echt niet goed van. Tina was sinds mijn kindertijd een vaste waarde in mijn leven”, klinkt het.

“Ik zag Tina de eerste keer in Birmingham, waar ze - samen met mijn vader - optrad. Ik was toen tien jaar oud, en had in die tijd een gigantisch probleem met drukke ruimtes. Tina riep me in haar kleedkamer, en vroeg waarom ik de show niet wilde zien. Toen ik haar uitlegde dat ik niet tussen zoveel mensen wilde staan, zei ze dat ik me geen zorgen moest maken. Ze zou a private box regelen, en dan kon ik van daaruit de show kijken. Tina hield woord, en dat zal ik nooit vergeten. Just like her six inch heels and massive hair.(lacht)”

“Nadien heb ik haar nog vaak gezien en gehoord”, vervolgt John. “Zelfs nadat haar laatste tournee erop zat, bleven we contact houden. Als we toevallig in dezelfde stad waren, spraken we steevast af. Mijn vader en moeder zijn in 2013 ook naar haar huwelijk met Erwin (Bach, red.) geweest. En ieder jaar stuurde ze een kerstkaartje. Ze was écht een hartsvriendin voor ons gezin. Ze noemde mijn vader altijd ‘John John’. (lacht) Ze was one of a kind. Heel anders ook als je haar privé kende. Tina was zo’n lieve en zorgzame vrouw. Heel verlegen, rustig en op zichzelf. En ze was ook heel spiritueel. Maar dat zag je niet wanneer ze op een podium stond. Daar transformeerde ze in één brok vuur en energie, gecombineerd met die lange benen en torenhoog haar.”

Volledig scherm John Miles Jr. (op z'n 13de verjaardag) met Tina Turner © Instagram John Miles Jr.

“Wat een leven heeft die vrouw ook gehad”, vervolgt John Miles Jr. “Ze heeft zoveel tegenslagen moeten overwinnen, zoveel ellende en misbruik ook. Eerst was ze de echtgenote van Ike (Turner, red.), toen was het Ike & Tina en nadien heeft ze - vanaf haar veertigste - nog een waanzinnige carrière als solo-artieste uit de grond gestampt. Geloof me: het is niet evident om op latere leeftijd iets te betekenen als artiest. Maar ondanks alles is Tina wél uitgegroeid tot zo’n icoon.”

Een jaar geleden ontmoette de gitarist haar voor het laatst. “Ze was toen al een tijdje ziek, maar ze had al zoveel kwaaltjes overwonnen”, klinkt het. “Toen ik haar zag, was ze een vrouw die van het leven genoot. Even voordien was ‘Tina’ uitgekomen, een documentaire over haar leven. Ze had ook net een nieuw huis gekocht in Zwitserland met haar echtgenoot, ... Ik denk dan ook dat heel plotseling gebeurd is. In alle andere gevallen zou haar management ons gewaarschuwd hebben dat haar dood nabij was. Al blijft het, hoe dan ook, een shock. Deze vrouw heeft de muziekwereld zo enorm veel gegeven. ‘t Is écht een legende. Ik heb veel stemmen gehoord in mijn leven, maar niemand kon zingen zoals zij. Om over haar podiumprésence nog maar te zwijgen. Ik ben misschien bevooroordeeld, maar ze is de beste entertainer die ik ooit aan het werk zag.”

“De voorbije uren heb ik met verschillende van haar bandleden gepraat”, vertelt John Miles Jr nog. “Weet je wat hun koosnaampje voor Tina was? The duchess. De hertogin, jawel. (lacht) Niet om gemeen te zijn: iedereen hield zoveel van haar. Dat was gewoon wie ze was. Dertien jaar geleden heb ik dat koosnaampje ook zelf gebruikt, toen ik een kat kocht. Een eerbetoon aan Tina, inderdaad.”

“Wat ik zeker nog wil zeggen: mijn vader was heel graag solo-artiest. Maar de beste jaren van muzikale leven kende hij met Tina”, rondt John Miles Jr. af. “Hij leerde zoveel van haar, en bleef steeds onder de indruk van haar talent. Wanneer ze repeteerden en Tina wilde iets, legde ze dat niet uit in muziektermen. Ze ging mompelen en scatten (het zingen van woorden zonder betekenis, red.), om zo haar visie duidelijk te maken. ‘Alleen al daardoor heb ik zoveel kennis opgedaan’, zei mijn vader altijd. Tina gaat gemist worden.”

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews