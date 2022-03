John Mayer na twintig jaar weg bij platenlabel

Muziek K3 ontvangt gouden plaat voor album ‘Waterval’

Hanne, Marthe en Julia van K3 hebben een gouden plaat ontvangen voor hun album ‘Waterval’. Het is hun eerste gouden plaat in deze nieuwe formatie. Twee maanden na de release van de single ‘Waterval’ is het liedje ook nog zeven miljoen keer gestreamd, is het album twaalf miljoen keer gestreamd en is de clip op YouTube meer dan vijf miljoen keer bekeken.

21 februari