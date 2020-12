John Lennons laatste dag: naar de kapper, naakt poseren en na studiowerk naar huis om zoontje Sean een nachtkus te geven...

Maandag 8 december 1980 is een buitengewoon mooie dag in New York. Die tijd van het jaar hoort het te vriezen, maar het is zonnig: 18 graden. John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono laten hun vijfjarig zoontje Sean bij de kindermeid achter in hun appartement in The Dakota Building, aan de rand van Central Park. Het koppel gaat ontbijten in hun favoriete restaurant vlakbij, het bescheiden Italiaanse Café La Fortuna dat bekendstaat om zijn lekker gebak. Daarna wandelt John - zonder lijfwacht - naar de buurtkapper Viz-à-Viz. De haren naar achteren gekamd, bakkebaarden: zijn nieuw kapsel roept herinneringen op aan zijn jeugdjaren in het Liverpool van de jaren vijftig, toen de Teddy Boys of rockers het mooie weer maakten.