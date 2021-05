John Davis (66), de echte zanger van Milli Vanilli, overleden aan corona

MuziekJohn Davis, een van de echte stemmen achter het jaren 80-popduo Milli Vanilli, is overleden.De zanger, die te horen is in het nummer ‘Girl You Know It’s True’, stierf aan de gevolgen van het coronavirus. Davis werd 66.

Het is de dochter van Davis, Jasmin, die het nieuws op zijn Facebookpagina heeft bekendgemaakt. “Hey iedereen, Jasmin hier, de dochter van John. Jammer genoeg moet ik jullie melden dat m’n vader maandagavond is overleden aan Covid-19. Hij maakte veel mensen blij met zijn glimlach, zijn enthousiasme, liefde en vooral door zijn muziek. Hij gaf zoveel aan de wereld. Als jullie nog een laatste keer een groot applaus willen geven? We gaan hem zo hard missen. We houden jullie op de hoogte”, schrijft ze.

(Lees verder onder de post)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De zanger die geboren is in South Carolina, verhuisde naar Duitsland en had zoveel succes dat hij een van de zangers werd van Milli Vanilli. Davis zong in 1989 de hit ‘Girl You Know It’s True’ van de band, al was toen nog niet geweten dat hij de echte stem was die je in het nummer hoort. Davis en tal van andere zangers werden genoemd als achtergrondzangers. Het is pas op 15 november 1990 dat zijn bijdrage aan het licht komt, nadat frontman Fabrice Morvan enkele dagen voordien opbiecht dat hij en bandlid Rob Pilatus zelf nooit gezongen hebben.

In 1989 bracht de groep een gelijknamig album uit waar het nummer dat Davis zingt op te horen is. Van die plaat verkocht Milli Vanilli 11 miljoen exemplaren. De groep won in 1990 zelfs een Grammy Award voor Beste Nieuwe Artiest. Nadat het schandaal over het playbacken aan het licht kwam, traden Davis en Morvan nog samen op, al was dat geen groot succes. Ook Pilatus probeerde met Morvan nog door te breken, dit keer onder de naam ‘Rob & Fab’. Het idee mislukte en Pilatus raakte aan lager wal. In 1998 overleed hij op 32-jarige leeftijd aan een overdosis alcohol en drugs.

Lees ook