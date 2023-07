Joe Jonas geeft verrassingsoptreden tijdens concert van Billy Joel: “Een droom die uitkomt”

“Ik ben iets aan het doen. Het wordt heel spannend vandaag”, zegt Joe zelf in de video waarin hij backstage te zien is. “Het is ééntje die op mijn bucketlist staat. Een droom die uitkomt. Ik ben redelijk nerveus. Maar de persoon met wie ik zal zingen is geweldig en hij zorgt ervoor dat ik me erg op mijn gemak voel.” Daarna zien de fans van de zanger hoe hij achter een podium wandelt. “De zon gaat onder. Ik loop gewoon naar het podium. Mijn vriend is bezig met zijn laatste nummer, kun je het horen?”, vraagt Jonas aan zijn volgers. “Ik sta op het punt om me bij hem te voegen, wens me geluk!”