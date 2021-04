Joe Alwyn wint Grammy dankzij geliefde Taylor Swift

MuziekJoe Alwyn, de vriend van ‘Folklore’-zangeres Taylor Swift (31), heeft een Grammy gewonnen. Samen met Taylor won hij in de categorie ‘Album van het jaar’. Dat Joe een Grammy wint, is best opmerkelijk want de 30-jarige Brit staat vooral bekend als acteur.

Het waren enkele superfans die opmerkten dat Joe Alwyn op de lijst van Grammy-winnaars staat. Nu blijkt dat de filmster wel degelijk heeft meegewerkt aan twee liedjes op Taylor’s album ‘Folklore’. Het zou gaan om ‘Exile’ en ‘Betty’. Naast die twee hits produceerde hij ook ‘My Tears Ricochet’, ‘August’ en ‘This is Me Trying’ en ‘Illicit Affairs’.

Dat fans zijn contributie niet eerder opmerkten, komt doordat de acteur onder het pseudoniem ‘William Bowery’ in de credits stond. Hoewel het voor Joe zijn eerste Grammy en tevens nominatie was, mocht Taylor vorige maand al haar 11de award mee naar huis nemen. In 2016 won de zangeres in dezelfde categorie met het album ‘1989'.

Trieste liedjes

Tijdens een zeer emotionele speech bedankte Taylor haar vriend voor zijn steun tijdens het schrijven van haar nieuwe plaat. “Als ik een nieuw nummer klaar heb, is Joe de eerste persoon die het te horen krijgt. Ik vond het echt geweldig dat we in de quarantaine samen aan het album konden werken”, aldus de popzangeres.

In een interview met Apple Music vorig jaar had de wereldster het al over haar relatie met de acteur. “Joe en ik houden van trieste liedjes. We hebben altijd al veel over muziek kunnen praten met elkaar. Samen schrijven we de meest trieste liedjes ooit. Ik was aangenaam verrast toen Joe mee wou werken”, aldus Taylor, “Maar eigenlijk was de verrassing niet zó groot, want Joe en ik hebben dezelfde muzieksmaak en als hij mij een nieuw nummer of een nieuwe artiest laat horen, ben ik meteen fan.”

Taylor is sinds 2016 samen met de ‘Boy Erased’-acteur. Er werd lange tijd gedacht dat het koppel verloofd zou zijn nadat Taylor een foto op haar Instagram zette waarop zij een trouwkleed draagt. Ook zouden er, volgens fans, veel verwijzingen naar een huwelijk of verloving in Taylor’s teksten zitten.

