Joe-actie ‘Pakje Van Je Hart’ zamelt maar liefst 1.014.900 euro aan pakjes in voor kinderen in armoede

In samenwerking met vzw Kindergeluk gaan er nu meer dan 50.000 pakjes naar kinderen uit kansarme gezinnen. Dat onthulden Joe-dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck, de vier ambassadeurs van Pakje Van Je Hart, zojuist vanuit het Joe Christmas House op de Grote markt in Antwerpen. Het was ook al een bewogen uitzending. Zo was onder burgemeester Bart De Wever eregast. Daarnaast bracht de nieuwe K3 voor het eerst live hun nieuwe single ‘Waterval’ en dat voor de aanwezige kinderen en hun ouders. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kinderen in kwestie nu zélf hun pakje voor onder de boom mogen kiezen.

Tijdens de slotshow werden meteen ook de eerste cadeautjes overhandigd. Zo kregen de kinderen van alleenstaande mama Isabelle uit Erpe-Mere een knuffelbeer, een voetbal en tickets om samen met het gezin naar de Zoo te gaan. Isabelle deelde eerder al bij Joe een pakkende en moedige getuigenis over hoe ze in de schulden is geraakt. “Ik ben heel dankbaar dat jullie deze actie op poten hebben gezet. Het is geweldig!”, reageerde ze emotioneel. Ook ambassadeurs Sven, Anke, Raf en Rani waren overweldigd door de slotsom: “Het is fantastisch wat heel Vlaanderen heeft gedaan. We hebben armoede bespreekbaar gemaakt en heel wat kindjes een extra vleugje vreugde gegeven in deze kerstperiode. En nog leuk nieuws: we gaan dit volgend jaar gewoon opnieuw doen!”