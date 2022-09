Jimmy van Get Ready! stelt zijn man voor: “Voor één keer mee op het podium”

Muziek Na succes ‘40-45': Studio 100 pakt uit met nieuwe spektakel-musical ‘Red Star Line’

Maandagmiddag werd er in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs een gloednieuwe spektakel-musical voorgesteld: ‘Red Star Line’. Deze nieuwe show volgt de succesmusical ‘40-45' op en belooft een emotionele rollercoaster te worden. De première is voorzien op 19 maart 2023.

29 augustus