Jill Shaw waagt zich 9 jaar na hitsingle aan ‘The Voice’: “Ze zullen wel zeggen dat ik wanhopig ben”

MuziekEen bekend gezicht in de vijfde Blind Auditions van ‘The Voice’ vrijdag: Jill Van Vooren (26) had in 2012 als Jill Shaw ’n hit met ‘Summer Sucks’, maar verdween daarna van de radar. “Ik heb nu mijn eigen kledinglijn, maar muziek is altijd mijn passie gebleven”, zegt ze.

“De mensen zullen me misschien nog kennen als de helft van het duo Jill & Lauren (met Lauren De Ruyck van ‘K3 zoekt K3’, nvdr), wij wonnen in 2010 Junior Eurosong”, zegt Jill. “Daarna ben ik mijn eigen weg gegaan, daar is ‘Summer Sucks’ uit voortgekomen.”

Dat was een vrij grote hit, niet?

“Ja, dat was een fenomenale periode voor mij. Ik was nog maar zestien. Ik zat toen bij Sony Music en mocht naar het buitenland om nummers te schrijven. Daar heb ik heel veel geleerd.”

Dat klinkt als de droom van elke tiener.

“(knikt) Een geweldig avontuur, ik heb heel veel interessante mensen leren kennen in New York. Er waren tal van leuke muziekbars. Dat vond ik zo de max. Maar ik was nog minderjarig, dus ik heb het niet al té bont gemaakt. (lacht)”

Lees verder onder de video.

En daarna was het terug naar de realiteit. Je volgende singles werden geen succes.

“Nee. Ik heb vijf jaar geleden de EP ‘Dark Paradise’ gemaakt met John Roan van Arsenal, en drie jaar geleden de single ‘Game’, maar het was toch moeilijk om ’n plekje te veroveren in die muziekwereld. Ik ben nooit gestopt met muziek maken, maar heb wel van ’n tweede passie mijn job gemaakt: mode. Samen met mijn mama heb ik een kledinglijn opgestart, Shaw Clothing. En met ’n vriendin heb ik in de coronaperiode nog een label gestart: Crush. Zij de sales, ik de creatieve kant.”

En toen stak plots de muziekmicrobe weer de kop op?

“‘The Voice’ is eigenlijk via via op mijn pad gekomen. Ik twijfelde heel even, maar ik ga 100 procent voor dit nieuwe avontuur. Muziek is altijd mijn allergrootste passie gebleven.”

Niet bang voor de commentaar dat je krampachtig een comeback wil maken?

“Inderdaad, sommigen zullen zeggen: ‘Ze is daar weer, die is zeker wanhopig!’ Die gedachte maakte me wel wat onzeker. Maar ach, ik ga me daardoor niet laten tegenhouden. Integendeel, ik blijf doorzetten. Ik ben zeker dat ik bij ‘The Voice’ veel kan bijleren. En als mijn wildste dromen mogen uitkomen, combineer ik een zangcarrière met mijn kledinglijn. Er zijn genoeg artiesten die dat doen.”

