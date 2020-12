Jesy Nelson deelt emotionele boodschap na vertrek bij Little Mix: “De hoge verwachtingen waren slecht voor mijn mentale gezondheid”

MuziekZangeres Jesy Nelson (29) heeft besloten uit de Britse popgroep Little Mix te stappen. Dat maakte de groep maandag bekend via Twitter.

“Na negen geweldige jaren heeft Jesy besloten Little Mix te verlaten”, schrijven de meisjes van de groep in hun tweet. “Het is een verdrietige tijd voor ons allemaal maar we staan achter Jesy.”

Nelson verlaat de groep vanwege mentale gezondheidsproblemen. “We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat ze het juiste doet voor haar mentale gesteldheid,” aldus de popgroep. In november nam Nelson al een pauze van optredens vanwege medische redenen. De popgroep wil graag verder blijven gaan met zijn drieën.

Jesy heeft nu ook een persoonlijke boodschap gepost op Instagram. “De negen jaar die ik bij Little Mix heb doorgebracht waren de meest fantastische uit mijn leven, maar de laatste tijd heeft de band een negatieve invloed op mijn mentale gezondheid. Ik vind het heel moeilijk om deel uit te maken van een meidengroep en al die verwachtingen te moeten invullen. Het is dus met pijn in het hart dat ik bij Little Mix vertrek. Ik ga tijd doorbrengen met de mensen die ik graag zie en dingen doen die me gelukkig maken. Ik wens Jade, Perrie en Leigh-Anne het beste toe en ik hoop dat ze nog lang muziek kunnen blijven maken.”

Tekenen aan de wand

Haar vertrek komt niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. Er waren al enkele voortekenen die erop wezen dat Jesy op het punt stond te stoppen. Zo had ze op het album ‘Confetti’ geen enkel nummer mee geschreven, terwijl dat wel de gewoonte is van de meisjes in de groep. Tijdens een live-optreden voor de Britse Radio 1 barstte Jesy ook in tranen uit, om daarna van het podium te stormen. Later legde ze uit dat ze een paniekaanval kreeg vlak voor de show.

Daarnaast heeft Jesy in het verleden al bewezen dat ze het in haar eentje kan. Voor de documentaire ‘The Odd One Out’, over mentale problemen en een laag zelfbeeld, won ze een Factual Entertainment Award.

Maar het meest opvallende teken aan de wand was dat ze al in november aankondigde dat ze een pauze zou inlassen als zangeres bij Little Mix. Fans noemden het ‘een Zayn’tje doen’, een verwijzing naar Zayn Malik, die als eerste vertrok bij de boyband One Direction. Ook hij sprak in het begin enkel over ‘een pauze’. In hun geval was zijn vertrek ook de voorbode voor het einde van de band. Of dat ook bij Little Mix zo zal zijn, blijft nog maar de vraag.

