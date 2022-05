Jérémie Makiese eindigt op 19e plek, topfavoriet Oekraïne wint het Songfestival: “De oorlog heeft dat niet beïnvloed. Voor de inval werden we ook al hoog ingeschat”

Het was voorspeld, en zo geschiedde: Oekraïne heeft het Eurovisiesongfestival gewonnen met het nummer ‘Stefania’. En dat hebben ze enkel en alleen aan de stem van de kijker te danken. De jury kende 192 punten toe - goed voor een vierde plaats. Maar de kijkers thuis gaven maar liefst 439 (!) punten aan Oekraïne, waardoor ze boven het Verenigd Koninkrijk wipten - dat na de stemmen van de vakjury nog stevig aan de leiding stond. TikTokker Sam Ryder moest zich uiteindelijk met een zilveren medaille tevreden stellen. De Spaanse Chanel was wel de verrassing van de avond en eindigde op de derde plaats. Ook opmerkelijk: bij de jury deed Moldavië het niet goed, en moesten ze zich tevreden stellen met 14 punten. Het publiek oordeelde volledig anders: zij beloonden Zdob și Zdub met 239 punten. Na Oekraïne het hoogst aantal publieksstemmen, en zo bleken de zelfverklaarde Balkan Red Hot Chili Peppers goed voor een zevende plaats.

Het winnende lied van Kalush Orchestra ging oorspronkelijk over de moeder van de zanger, maar door de oorlog in Oekraïne werd het omgedoopt tot een strijdlied voor het ‘moederland’. Op voorhand werd al verwacht dat het door oorlog geteisterde land veel stemmen zou ontvangen als steun, en dat is dus ook gebeurd.

Politieke oproep

Hoewel de European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Songfestival, politiek zoveel mogelijk uit de wedstrijd probeert te weren, was dat dit jaar onvermijdelijk - zeker nadat het Rusland verboden werd om deel te nemen. Rapper Oleh Psiuk, de frontman van Kalush Orchestra, brak vervolgens de regels door na hun optreden een smeekbede aan het adres van Europa te lanceren. “Europa, help ons. Help Oekraïne, help Marioepol en help Azovstal (de belegerde staalfabriek waar ook nu nog Oekraïners verblijven, red.) onmiddellijk!”, klonk het. Ook na hun overwinning volgde er nog een politiek gekleurde uitspraak. “Bedankt om Oekraïne te steunen. Deze overwinning is voor elke Oekraïner.”

Op de persconferentie kreeg Oekraïne de vraag voorgeschoteld of de oorlog hen - hoe vreselijk ook - de wedstrijd had helpen winnen. “De oorlog heeft dat niet beïnvloed”, aldus Psiuk. “Voor de inval werden we ook al hoog ingeschat.” De band heeft nog geen contact gehad met president Zelensky, klinkt het nog. “Hij heeft het momenteel druk met andere, belangrijke dingen.”



Verenigd Koninkrijk maakt indruk

De politieke ondertoon van de liedjeswedstrijd was vooral brute pech voor het Verenigd Koninkrijk, die voor het eerst in jaren een goed resultaat haalden. Ondanks het feit dat het VK een van de ‘Big Five’ is en zich rechtstreeks plaatst voor de finale, modderen ze al jaren aan. Deze eeuw haalde het land slechts twee top 10-plaatsen: Jessica Garlick werd in 2003 derde en Jade Ewen sleepte in 2009 een vijfde plaats uit het vuur. In alle andere edities eindigde het VK steeds in de achterhoede en werd het liefst vijf keer laatste, met de inzending van vorig jaar - ‘Embers’ van James Newman - als dieptepunt. Het nummer behaalde geen enkel punt.

Vorig jaar werd de ommekeer ingezet toen TaP Management, het team achter grote namen als Dua Lipa en Lana Del Rey, de selectie van de Britse inzending overnam van muzieklabel BMG. In maart werd TikTok-ster en zanger Sam Ryder aangekondigd als de man die voor het Britse succes moest zorgen. De zanger werd tijdens de eerste coronalockdown bekend door covers van bekende nummers te zingen op het sociale medium. Hij heeft inmiddels meer dan 12 miljoen volgers op het platform. Een slimme keuze, want we durven zeggen dat hij zonder de oorlog in Oekraïne wel eens had kunnen winnen.

19e plaats voor België

Onze Jérémie Makiese bracht een zuivere versie van ‘Miss You’, maar kon de Europese kijker niet echt bekoren. Van de vakjury kreeg ons land nog 59 punten, maar vervolgens kwamen daar slechts vijf punten bij van het volk. De zingende keeper eindigde daarmee op de 19e plaats, exact dezelfde positie als Hooverphonic.

Top 10 1. Oekraïne

2. Verenigd Koninkrijk

3. Spanje

4. Zweden

5. Servië

6. Italië

7. Moldavië

8. Griekenland

9. Portugal

10. Noorwegen

