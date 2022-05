Jérémie Makiese door naar finale van het Songfestival: "Wat een song. Wat een stem. Helemaal verdiend”

Meteen weer aan de bak

Die houding bleek de sleutel tot z’n succes in Turijn. Jérémie heeft geen jarenlange ervaring als zanger — hij won amper een jaar geleden ‘The Voice Belgique’ — maar kan wel rekenen op een team dat rotsvast in hem gelooft. En waar Jérémie ook écht een goede klik mee heeft. Zo neemt hij in Turijn steevast z’n achtergronddansers mee naar de persconferenties, en laat hij hen ook iedere keer aan het woord. “Ieder lid van mijn crew is belangrijk”, aldus Makiese. “Zonder hen zou ik dit niet kunnen. Dat het goed gaat, heb ik aan hen te danken.”

Oekraïne in polepositie

Tijd om uit te blazen na deze kwalificatie is Jérémie niet gegund. Nu hij doorgaat, moet hij vandaag alweer aan de bak. Dan staan er nieuwe repetities op het programma voor de finale, en mogen de vakjury’s opnieuw hun punten geven. Morgen mag onze landgenoot zich opnieuw bewijzen. Bij het ter perse gaan was nog niet bekend welke plek hij dan krijgt toebedeeld. Doorgaans is het wel zo dat een plek in de tweede helft gunstiger is. Die blijft langer hangen in het geheugen van de mensen.Dat Jérémie in de finale zal stunten, lijkt weliswaar weinig waarschijnlijk. Bij de bookmakers staat Oekraïne al wekenlang in polepositie. Kalush Orchestra met hun ‘Stefania’ krijgt een winstkans van 54 procent toebedeeld. De Britse inzending Sam Ryder en zijn ‘Space Man’ en de Italiaanse kandidaten Mahmood & Blanco met ‘Brividi’ vervolledigen de top drie. Zdob i Zdub, de prettig gestoorde folkpunkband uit Moldavië, krijgt online dan weer veel bijval. Of één van hen alsnog voor een verrassing kan zorgen in Turijn — en Oekraïne naast de overwinning doet grijpen — zal morgenavond blijken.