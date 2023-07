Jente Pironet van Portland liet zich opnemen na vertrek Sarah Pepels: “Ik kreeg paniekaanvallen”

MuziekAfgelopen weekend speelde Portland op Rock Werchter . Zonder zangeres Sarah Pepels, want zij besloot in maart de band te verlaten. Een zware klap voor frontman Jente Pironet (32), vertelt hij nu in Gazet van Antwerpen. “Ik kreeg paniekaanvallen, kon niets meer.”

Zeven jaar lang maakte Sarah Pepels deel uit van Portland. Zij en Jente Pironet waren zelfs te zien in het meeste recente seizoen van ‘Liefde voor muziek’ op VTM. Maar nog voor de reeks uitgezonden werd, kondigde Pepels aan dat ze de band zou verlaten. “De interactie tussen Jente en mijzelf was op veel momenten magisch, maar dit was zeker niet altijd het geval”, klonk het. “Ik probeerde grenzen te stellen, naar mijn mening tevergeefs. Ik bleef geloven dat we de situatie konden redden, maar het bleek hopeloos. Daarom heb ik besloten de band te verlaten. Ik ben ervan overtuigd dat Jente de groep opnieuw zal uitvinden.”

Een beslissing die hard aankwam bij Pironet, vertelt hij nu in Gazet van Antwerpen. “Ik was geen vragende partij dat Sarah zou weggaan, ik was compleet van mijn melk, van de wereld. Ik kreeg paniekaanvallen, ik kon niets meer, zelfs geen mail meer ­typen”, klinkt het. “Ik lag thuis in de zetel, ik ­geraakte er niet meer uit, mijn vriendin maakte zich grote zorgen. Ik heb er toen voor gekozen mij te laten behandelen. Die opname heeft geholpen, ik heb ook antidepressiva gekregen. De paniekaanvallen zijn er nog altijd, maar het gaat al wat beter. Ik ben nog niet helemaal ­geheeld. Wat gebeurd is, heeft mijn ziel echt getekend. Gekerfd.”

Z'n omgeving reageerde wel positief op z'n opname, vertelt Pironet. “Het deed deugd om het even te lossen. Die eerste ­weken dacht ik: dit is het einde van Portland, het is compleet voorbij. Maar dan zie je die agenda voor de zomer toch vollopen. Ik kon alleen maar denken: merci, jullie geloven er nog in.”

