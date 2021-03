Jelle Cleymans heeft eindelijk vrede met ‘Spring’-verleden: “Ik hoef me daarvoor niet te verontschuldigen”

“Wij wisten dat wij de vreemde eenden in de bijt zouden zijn in deze editie. Alle andere deelnemers hebben al een aantal hits. Wij komen nog maar net met onze eerste plaat om het hoekje piepen.” Jelle Cleymans en z’n kompaan Jonas Van Geel (36) vormen samen met Geike Arnaert (41), Emma Bale (21), Willy Sommers (68), Ronny Mosuse (49), Bert Ostyn (40) en Tourist LeMC (37) één van de zeven artiesten van het zevende seizoen van ‘Liefde voor muziek’. En hoewel ze beiden al een hele tijd meedraaien in het showbizzwereldje, komt deze kans - misschien nog meer dan voor de andere kandidaten - op het ideale moment voor het duo. Vlak voor de coronacrisis uitbrak dropten ze het debuutalbum van Cleymans & Van Geel, maar ze kregen amper de kans om hun nummers live te spelen. “Vandaar dat we extra dankbaar zijn dat VTM ons gevraagd heeft om deze editie van ‘Liefde voor Muziek’ muzikaal mee kleur te geven. Zo kunnen we tonen wie we zijn en waar we voor staan”, legt Jelle uit.